AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاسماعيلي يتعاقد مع 3 لاعبين ويعلن موقف عودة عواد وأزمة بن يوسف|فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:52 م
محمد عواد
محمد عواد
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن موقف فخر الدين بن يوسف ومحمد عواد من تواجدهما في صفوف الدراويش.


وقال وحيد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن الإسماعيلي تعاقد مع ثلاثة لاعبين مميزين ويقترب من انهاء ثلاث صفقات اخرى ومن بينها حارس مرمى. 

وأضاف وحيد أن، موقف فخر الدين بن يوسف سيئ للغاية، بسبب طلبه زيادة عقده بمبلغ مبالغ فيه، وهذا ما دفع الاسماعيلي لعدم التجديد له، ولكنه لم ينتظر لانهاء عقده وهرب بشكل غير لائق. 

وتابع: تقدمنا بشكوى للجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد فخر الدين، تنص على أنه هرب بشكل غير لائق وننتظر الرد النهائي. 

وأشار المتحدث الرسمي للاسماعيلي الى أن، محمد عواد حارس مرمى متألق ومميز، ولكن الجماهير ترفض عودته بشكل كبير، ولكن يوجد اتجاه نحو التعاقد مع حارس مرمى مميز. 

وأكمل: يوجد حارس مرمى في مفاوضاتنا له طلب 27 مليون جنيه قيمة التعاقد معه، وهذا رقم مبالغ فيه، ولن نتعاقد مع لاعبين بهذه الأرقام. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل فخر الدين بن يوسف: الفيزا سبب تأخر وصول اللاعب للإسماعيلي

علي أبو جريشة: منزعج من الانتقادات الموجهة للإسماعيلي

خاص| أبوطالب العيسوي يوضح موقفه من عودة عواد للإسماعيلي.. فيديو

اليوم.. لجنة التعاقدات بالإسماعيلي تناقش الأسماء المطروحة لتدعيم فريق الكرة

هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي

ترشيحاتنا

اذهبوا للمستشفى.. الصحة توجه نصائح لـ أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

مرتضى منصور يكشف تفاصيل مفاوضات تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

ميدو: تصريحات مرتضى منصور عن مباراة الزمالك والرجاء خادعة

بعد بكاء أحمد موسى.. الحكومة تستجيب لـ فتاة التوك توك.. فيديو

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق حديثة للتعامل مع مرض السكري عند الأطفال

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء