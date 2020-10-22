بالجينز.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها بجلسة تصوير جديدة ونشرت صورة جديدة منها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال جذابة، نالت بها إعجاب متابعيها.
وظهرت سيرين عبد النور مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، واختارت عليها توب كت باللون الأبيض مع جاكيت باللون الأزرق الفاتح بأكمام طويلة، وهو ما زاد أناقتها.
وقامت سيرين عبد النور بـ ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما أبرز رقة ملامحها.
وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الموف كأحمر شفاه، و بلاشر يتماشى مع لون بشرتها.
وتزينت سيرين عبد النور ببعض اللمسات الناعمة من الإكسسوارات، حيث اختارت قلادة ناعمة باللون الفضي، مع ساعة يد باللون الفضي لتبرز من جمال إطلالتها.
واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..