بالجينز.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

وأكملت

إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الموف كأحمر شفاه، و بلاشر يتماشى مع لون بشرتها.