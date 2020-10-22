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أخبار العالم

أوباما: ترامب لا يأخذ مهامه الرئاسية على محمل الجد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أمس الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه غير قادر أن يأخذ مهامه الرئاسية على محمل الجد.

جاء ذلك في أول تجمع له لصالح منافس ترامب في الانتخابات، المرشح الديمقراطي جو بايدن قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وقال أوباما في التجمع الذي أقيم في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "هذا ليس تلفزيون الواقع. هذا هو الواقع، والباقون منا تعين علينا أن نعيش مع عواقب ترامب الذي أثبت أنه غير قادر على أخذ هذه المهمة على محمل الجد".

وأضاف "كانت وظيفتي الأولى في سلسلة مطاعم باسكن روبنز، وكان عمري 15 عاما. أعتقد أنني دفعت ضرائب أكثر من ترامب في سنته الأولى كرئيس، فقط من خلال بيعي للآيس كريم حينها. كيف يكون ذلك ممكنا؟".

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن ترامب "لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة".


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