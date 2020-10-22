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رياضة

بكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي تحكيميا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
بكاري جاساما
بكاري جاساما
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عمرو الحلواني - حسام الحارتي
اقترب الجامبي  بكاري جاساما من إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي تحكيميا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وانتظم الأهلي في معسكر  مغلق استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها بعد غدا الجمعة في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏
 
وحسب مصادر فإن الجهاز الفني اختار قائمة اللاعبين تضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.

وأجري  لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏

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