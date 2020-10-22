تحذير شديد اللهجة من شرطة أبوظبي بشأن الكمامات والقفازات

أصدرت شرطة أبوظبي ‬⁩ تحذيرا شديد اللهجة بشأن إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها.





وأوضحت شرطة أبوظبي في تحذيرا إلقاء الكمامات والقفازات في الطرق تشكل مخاطر صحية وبيئية على المجتمع.





وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.





وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت بالأمس عن إجراء 105,740 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 119132 حالة.





وأعلنت الوزارة عن شفاء 1501 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 111814.



