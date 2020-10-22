شاهد... رصف 5 شوارع جنوب الأقصر

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر ، اعمال الرصف التي تمت بشارع النزهة باسنا وذلك ضمن عدد من الطرق التي سيتم رصفها بعد انتهاء البنية التحتية لها.





وتفقد ايضا تركيب واستبدال البلدورات التالفة بالطريق الغربي بداية من كوبري موقف المطاعنة حتى السجل المدنى الجديد والذي سيتم رصفه بعد الانتهاء من تسويته ومعالجته.

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واكد رئيس المركز انه جاري العمل على عدة طرق داخل مدينة اسنا وقراها لتسهيل حركة المرور وإحداث سيولة مرورية والتى تم انتهاء اعمال البنية التحتية منها وتسليمها لهيئة الطرق لبدأ العمل بها بهدف إحداث تنمية حقيقية بالمركز وهذه الشوارع هى شارع ترعة أصفون الغربي بداية من مسلة كوبري موقف المطاعنة حتى الإدارة الصحية جنوبا مرورا بالسجل المدني الجديد ، و شارع النزهة من بدايته شمالا حتى سنترال اسنا القديم ، و شارع جسر السيالة من بدايته شمالا حتى منطقة الطوايع ، و شارع امتداد احمد عرابي بداية من مستشفى اسنا القديمة حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة مرورا بالسنترال الجديد والمطحن .





و شارع موقف القرية جنوبا الذي تم تغطيته من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية من كوبري القرية حتى نهاية التغطية جنوب الوحدة الصحية بالقرية ، بالإضافة إلى مدخل اسنا من الناحية الشرقية والذي سيتم الانتهاء منه خلال الايام القادمة ، بداية من مدخل كمين اسنا الشرقي حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة ومدخل الري والذي تم رصفه بطول 700م .





يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الاقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى الطرق ورفع كفاءتها ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات داخل المركز والعمل على رضاالمواطنين.