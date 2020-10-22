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سيارات

احذر.. مثلث برمودا جديد يظهر داخل السيارات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
احذر..مثلث برمودا
احذر..مثلث برمودا جديد يظهر داخل السيارات
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قسم السيارات
بمجرد سماع كلمة مثلث برمودا او كما يسمى بمثلث الشيطان، سيبدأ عقلك فى استعراض أشهر الحوادث التى وقعت فى محيطه، وراح ضحيتها طائرات وسفن بأطقم كاملة لم تظهر حتى اللحظة، ليبدأ فضل جديد فى قصة برمودا بالمحيط الأطلسي قرب ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث الروايات والقصص المرعبة عن وقائع الاختفاء الغامض.

ومن بين أشهر حوادث مثلث برمودا حادث اختفاء السفينة الأمريكية التي كانت على متنها ثيودوسيا بور ألستون ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق آرون بور، و حادث الرحلة 19 حيث اختفاء 5 طائرات قاذفة، بالإضافة لطائرة الانقاذ التي هبت للبحث عنهم، لك أن تتخيل أن هناك مثلث برمودا داخل سيارتك ؟

للأسف فالإجابة نعم، حيث يتعرض قائد السيارة من وقت لأخر لمواقف أشبه باختفاءات مثلث برمودا، بسبب التجويف الواقع بين مقعد السيارة الأمامي، والجزء الممتد من ناقل الحركة، حيث يتخذ هذا التجويف شكل مماثل للمثلث، و تأتى صعوبته عند وقوع أى أغراض بداخله.

ولكن حوادث الاختفاء في هذا التجويف ليست طائرات او سفن، فهي في الأغلب عملات معدنية، أو أشياء أخري صغيره تصعب على اليد التقاطها من داخل، وهنا تكمن المفارقة بين برمودا الحقيقي وبرمودا سيارتك.

ولتفادى الوقوع فى هذا الموقف، عليك بتقديم مقعد القيادة نحو مقود الحركة، لتتمتع بمساحة خلفية واسعة تتيح لك التقاط كل ما هو مفقود منك، وبعد ذلك قم باعادة المقعد كما كان، أما اذا كان الامر متعلقاً بتنظيف هذه المكان من الأتربة لابد من استخدام مكنسة الكهربائية مخصصة للأماكن الضيقة.

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