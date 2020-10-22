احذر.. مثلث برمودا جديد يظهر داخل السيارات

وراح ضحيتها طائرات وسفن بأطقم كاملة لم تظهر حتى اللحظة، ليبدأ فضل جديد فى قصة برمودا بالمحيط الأطلسي قرب ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث الروايات و القصص المرعبة عن وقائع الاختفاء الغامض. بمجرد سماع كلمة مثلث برمودا او كما يسمى بمثلث الشيطان، سيبدأ عقلك فى استعراض أشهر الحوادث التى وقعت فى محيطه،الاختفاء





ومن بين أشهر حوادث مثلث برمودا حادث اختفاء السفينة الأمريكية التي كانت على متنها ثيودوسيا بور ألستون ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق آرون بور، و حادث الرحلة 19 حيث اختفاء 5 طائرات قاذفة، بالإضافة لطائرة الانقاذ التي هبت للبحث عنهم، لك أن تتخيل أن هناك مثلث برمودا داخل سيارتك





للأسف فالإجابة نعم، حيث يتعرض قائد السيارة من وقت لأخر لمواقف أشبه باختفاءات مثلث برمودا، بسبب التجويف الواقع بين مقعد السيارة الأمامي، والجزء الممتد من ناقل الحركة، حيث يتخذ هذا التجويف شكل مماثل للمثلث، و تأتى صعوبته عند وقوع أى أغراض بداخله.





ولكن حوادث الاختفاء في هذا التجويف ليست طائرات او سفن، فهي في الأغلب عملات معدنية، أو أشياء أخري صغيره تصعب على اليد التقاطها من داخل، وهنا تكمن المفارقة بين برمودا الحقيقي وبرمودا سيارتك.



