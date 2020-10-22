AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات لإزالة الملصقات والدعاية الانتخابية من على جدران المنشآت الحكومية بالشرقية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح حركة المرورأمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزاله كافة الملصقات المخالفة من علي جدران المنشآت الحكومية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.


وأكد محافظ الشرقية انه قام اللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع  مدير قسم الإشغالات وقوات الشرطة بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة ، فتم شن حملة بشوارع المدينة ( النقراشي - أمام نقطة شرطة السوق - المنيسى ) فتم رفع ٥٧ حالة اشغال وتحرير عدد ١٣ محضر اشغال طريق.

أقرأ ايضا:

استجابة لشكوى المواطنين الفورية.. إصلاح انفجار ماسورة مياه بحي ثان الزقازيق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات لرفع الملصقات الإنتخابية بنطاق الوحده المحليه بالزنكلون فتم إزالة الملصقات الدعائية من علي الحوائط والبلدورات النيوجرسي بنطاق الوحدة حفاظًا علي الشكل الجمالي لشوارع المحافظة.


كما قام محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق بحملة لرفع الاشغالات بنطاق الحى بالتنسيق قوات الشرطة حيث شملت الحملة رفع الاشغالات المتواجدة بشارع الجيش والمحطه وميدان التحرير وميدان عرابى وشارع البوسطه ومولد النبى وحلقه السمك وتم التنبية علي  الباعه الجائلين بالإلتزام بالأماكن المسموح بها لهم وذلك لفتح الطريق امام  حركة السيارات وعبور المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فض سرادق عزاء ومسرح لمنع التجمعات بالشرقية

فض سرادق فرح وتفريق المعازيم بالشرقية.. صور

عقب انتهاء الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.. حملات لرفع الإشغالات والإعلانات بالشرقية

استمرار رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بمراكز الشرقية

إزالة 465 حالة إشغال طريق بالشرقية

تكثف حملات رفع الإشغالات المخالفة من شوارع الشرقية

ترشيحاتنا

معتز البطاوي يكشف حقيقة مفاوضات سيراميكا مع الحضري وحسام عاشور ومحمد إبراهيم

في 124 دولة.. البعثات الدبلوماسية تواصل استقبال تصويت المصريين بالخارج

بعد أن تسبب في وفاة طبيب.. هل يستمر لقاح "أكسفورد" لفيروس كورونا؟

وزارة الداخلية العراقية تكشف تفاصيل عن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة.. فيديو

قرار جمهوري بتعيبن القاضي محمد غراب نائبا مساعدًا عاما

طلبت منهم دفع تكاليف الفرح وشهر العسل.. رد فعل صادم تجاه عروس قبل حفل زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ بورشه باناميرا موديل 2021.. بمواصفات مرعبة.. صور

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور