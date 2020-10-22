حملات لإزالة الملصقات والدعاية الانتخابية من على جدران المنشآت الحكومية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح حركة المرورأمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزاله كافة الملصقات المخالفة من علي جدران المنشآت الحكومية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.





وأكد محافظ الشرقية انه قام اللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع مدير قسم الإشغالات وقوات الشرطة بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة ، فتم شن حملة بشوارع المدينة ( النقراشي - أمام نقطة شرطة السوق - المنيسى ) فتم رفع ٥٧ حالة اشغال وتحرير عدد ١٣ محضر اشغال طريق.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات لرفع الملصقات الإنتخابية بنطاق الوحده المحليه بالزنكلون فتم إزالة الملصقات الدعائية من علي الحوائط والبلدورات النيوجرسي بنطاق الوحدة حفاظًا علي الشكل الجمالي لشوارع المحافظة.





كما قام محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق بحملة لرفع الاشغالات بنطاق الحى بالتنسيق قوات الشرطة حيث شملت الحملة رفع الاشغالات المتواجدة بشارع الجيش والمحطه وميدان التحرير وميدان عرابى وشارع البوسطه ومولد النبى وحلقه السمك وتم التنبية علي الباعه الجائلين بالإلتزام بالأماكن المسموح بها لهم وذلك لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين.