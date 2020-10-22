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أخبار البلد

تدريبات بحرية بين مصر وإسبانيا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطتين المصريتين "الناصر" و "أبو قير " مع الفرقاطة الإسبانية "SANTA MARIA ".


تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى ، منها تدريبات الدفاع الجوی و تمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة .


واشتمل التدريب أيضًا على تنفيذ تشکیلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية .


يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة ما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية .


يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

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