نائبة: الدولة ستوفر تسهيلات لصغار المصنعين فى المجمعات الصناعية

أشادت النائبة نانسى نصير ، عضو لجنة الصناعة بما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن إقامة 13 مجمعا صناعيا لصغار المصنعين والشباب ، مشيرة إلى أن هذه المجمعات ستكون مخصصة للشباب المبتدئين وتوفر فرص عمل لصغار الصناع.





وأكدت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة ستقوم بتوفير تسهيلات لصغار المصنعين والشباب بهذه المجمعات الصناعية فى وجود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، موضحة ان فكرة المجمعات الصناعية هى مبادرة من الرئيس السيسى.





وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى تفعيل قانون المشروعات الصغيرة ، وأن يكون هناك توسع بشكل أكبر فى المحافظات لإقامة المجمعات الصناعية وافتتاح مشروعات جديدة.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه ، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.





كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب في 12 محافظة، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود 13 تجمعًا صناعيًا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التي تنوي الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه.