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محافظات

إزالة 7 منازل آيلة للسقوط شرق مدينة الخارجه في الوادي الجديد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملة لإزالة وهدم 7 منازل آيلة للسقوط، على مدى الأسبوع المنقضي، بالمناطق القديمة التي تقع شرق مدينة الخارجة.


وأضاف المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان، أنه جرى إزالة منزل من ضمن العشوائيات بشارع الجزائر بالخارجة القديمة، والذي يشكل خطورة على سكان الحى والمنازل المجاورة له، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإزالة جميع البنايات القديمة والعشوائيات التي تهدد حياة المواطنين.


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وأكد أن الوحدة المحلية، بالتنسيق مع مديرية الإسكان، تستكمل أعمال تطوير منطقة أم زير وعين الدار والمناطق الشرقية بالمدينة، حفاظا على المظهر الحضاري وإزالة جميع الإخطار ورفع كفاءة المرافق.


من جانب اخر انتهت لجان الوادى الجديد الانتخابية من كافة التجهيزات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومى السبت والأحد 24، 25 أكتوبر الجارى، حيث جرى تجهيز 60 مركزا انتخابيا بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالى 178315 ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.


وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه تم التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

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