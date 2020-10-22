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رياضة

وليد سليمان مهنئا حسام غالي بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا كابيتانو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:00 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد بدران
هنأ وليد سليمان نجم النادي الاهلي، صديقه حسام غالي مدير الكرة الحالي بنادي الجونه بمناسبة عيد ميلاده الـ 39. 

ونشر وليد سليمان عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع حسام غالي وعلق عليها قائلا: " الغالى علينا كل سنة وانت طيب يا كابيتانو ❤️". 


احتفل حسام غالى لاعب النادى الاهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي".

وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.

وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي".


واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".


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