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أخبار العالم

ضربة جديدة لـ إيران..واشنطن تفرض عقوبات على سفير طهران في بغداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:45 م
إيراج مسجدي
إيراج مسجدي
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شيماء مصطفى
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، سفير إيران لدى العراق، إيراج مسجدي على القائمة السوداء، وفرض عقوبات عليه.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه أشرف منذ سنوات على تدريب ودعم الميليشيات العراقية المسؤولة عن الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني: "بصفته الحالية، استغل مسجدي منصبه كسفير للنظام الإيراني في العراق للتعتيم على التحويلات المالية التي أجريت لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت أن تعيين عضو في الحرس الثوري الإيراني كسفير في بغداد يعد تهديدا لأمن العراق.

كما فرضت عقوبات على مؤسسات إيرانية تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية، وتعهدت الوزارة بمواصلة العقوبات حتى توقف إيران دعمها للإرهاب.

تأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لإجهاض الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. 

ومنذ ذلك الحين، زاد ضغط ترامب على إيران بشكل كبير عبر فرض عقوبات على مبيعات النفط، ووضع كبار المسؤولين الحكوميين في القائمة السوداء وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية.

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