بومبيو: سفير إيران لدى العراق قدم الدعم للمليشيات العراقية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن سفير إيران لدى العراق، إيراج مسجدي، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية، قدم الدعم للمليشيات العراقية.









وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سفير إيران دعم الميليشيات العراقية المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأمريكية، وأشرف على برنامج تدريب ودعم المليشيات العراقية".









وتابع: "سفير طهران استغل موقعه الدبلوماسي لتسهيل تحويل أموال للميليشيات العراقية، ويدعم أنشطة الحرس الثوري الخبيثة في العراق لسنوات عدة".









من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسجدي، كان له دور في دعم جماعات مسؤولة عن هجمات قتلت وجرحت قوات أمريكية.









وأضافت الوزارة: "تم فرض عقوبات على خمسة كيانات إيرانية لمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية".







