بعد تراجعه 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب ، بنحو 10 جنيهات.. ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 828 جنيهًا للجرام.
وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 947 جنيهًا، ووصل سعر الجرام من عيار 22 عند 864 جنيهًا.
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وبلغ عيار 18 اليوم 709 جنيهات.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.