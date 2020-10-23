AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد تراجعه 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تراجعت أسعار الذهب ، بنحو 10 جنيهات.. ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 828 جنيهًا للجرام.


وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 947 جنيهًا، ووصل سعر الجرام من عيار 22 عند 864 جنيهًا.


اقرأ أيضًا |


وبلغ عيار 18 اليوم 709 جنيهات.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

عيار 21 بـ 828 جنيها.. الذهب ثابت في مستهل التعاملات

ترشيحاتنا

فاز على المقاولون 2-1.. حسام حسن يحسم صعود الاتحاد السكندري لنصف نهائي الكأس .. فيديو

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على النصر بالدوري السعودي

لماذا رفض محمد فوزي أغنية "ساكن في حي السيدة"وأهداها لـ عبد المطلب

المركزي يقبل استقالة رئيس البنك التجارى الدولى «CIB».. مستند

لن تتوقعي النتيجة.. فوائد سحرية عند وضع الجلسرين على الشعر

مقتل مفتي دمشق في انفجار عبوة ناسفة ببلدة قوسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور