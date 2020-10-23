صاحبة فيديو أم العريس.. كانت لحظة عفوية ومش زعلانة من اللي هاجموني

أثار فيديو على السوشيال ميديا ضجة كبيرة بين الرواد لموقف عفوي لسيدة فى حفل زفاف ابنها حيث تم تصويرها بعفوية و هى تبكى تأثرا بألحان أغنية وبعدها تم تشغيل مهرجان شعبي فتحولت من لحظة البكاء للرقص والفرح.





وأثار الفيديو إعجاب الرواد لتأثرهم مع السيدة وحزنهم ثم تحولهم للضحك فى نفس اللحظة والسعادة لرقصها وفرحتها بزواج ابنها.





قالت صاحبة الفيديو السيدة هناء إن اللحظة كانت عفوية فالأغنية دائما ما تؤثر فيها خاصة أن ابنها كان دائما يسافر وبعيد عنها فكانت دموعها دموع فرح بزفافه وليس حزن ولحظة البكاء وقتها كانت بسبب أن ابنها كانت عينيه تدمع وابنتها تبكى وهى تشاهدهم وألحان الأغنية أثارت بكائها و بعدها قاموا بتشغيل مهرجان شعبى فكانت لحظة عفوية جعلتها تخرج من البكاء للرقص و الضحك و تضيف أنها فوجئت بعد انتهاء الفرح ان الفيديو أثار ضجة كبيرة.





ويتابع العريس محمد حامد قائلا إن الأغنية كانت حزينة على والدته وكانوا يبكون من حولها مما جعلها تبكى بشكل مؤثر ويظهر ذلك فى الفيديو فكانت لحظة مؤثرة ثم بعدها قاموا بتشغيل مهرجان فتحولت أمه من البكاء للرقص.



