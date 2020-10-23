ترامب: ورثت حالة من الفوضى من إدارة أوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ورث حالة من الفوضى من إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما.





وأضاف ترامب خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن: "برنامج أوباما كير ليس مناسبا لصحة الأمريكيين".





وتابع: "ألغيت شرطا أساسيا في قانون الرعاية الصحية المعروف بأوباماكير وسنستبدله قريبا بخطة أفضل".





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



