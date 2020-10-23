نائب محافظ القليوبية: تمكين الشباب لم يعد حلما.. صور

أكد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أن تمكين الشباب لم يعد حلما ولكن واقعا ملموسا يعكس إرادة القيادة السياسية التي وضعت ثقتها في الشباب بتكليفهم لشغل المناصب القيادية والاهتمام لتأهيلهم المستمر مشيرا الى الدور البارز التي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج

كوادر شبابية مؤهلة.





جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها حماد في ندوة "تمكين الشباب" ضمن فعاليات المعسكر التدريبي "قائد 4" بمركز إعداد القادة بجامعة بنها والذي شارك فيه 80 طالبة وطالب من كليات الجامعة على مدار ثلاثة أيام بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.





كما استعرض نائب المحافظ أهمية تلك المعسكرات التدريبية في صقل مهارات الطلاب وإكسابهم خبرات جديدة إلى جانب تأهيلهم العلمي داخل كلياتهم المختلفة مشيدا بدور جامعة بنها في الاهتمام بتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب مؤكدا على أهمية التدريب المستمر لمواكبة المستجدات في مختلف المجالات.





ووجه نائب المحافظ الشكر إلى الدكتور جمال السيد رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور محمد أبوسالم المشرف على مركز اعداد القادة والدكتور أحمد نجيب مدير المركز على الدعوة الكريمة للمشاركة في فعاليات المعسكر التدريبي مؤكدا على رغبته في المشاركة في المعسكرات التدريبية القادمة.





واختتم الدكتور حماد فعاليات اليوم بتكريم متدربي المعسكر التدريبي السابق "قائد 3" والذي تم بشكل الكتروني بالكامل نتيجة جائحة كورونا.