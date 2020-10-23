AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يبحث عن الصدارة أمام ليدز يونايتد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره ليدز يونايتد، اليوم الجمعة، تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لخطف صدارة الدوري الإنجليزي من إيفرتون.

ويعد أستون فيلا الفريق الوحيد في مسابقة الدوري الإنجليزي، الذي لم يفقد أي نقطة في المسابقة حتى الآن.

وخاض أستون فيلا 4 مباريات في الدوري الانجليزي هذا الموسم، فاز في 3 مواجهات، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام مانشستر سيتي.

في المقابل يطمح ليدز يونايتد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي، في مواصلة انطلاقته المميزة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيلانز في مباراة اليوم.

ويحتل أستون فيلا وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزى برصيد 12 نقطة، خلف إيفرتون المتصدر ب 13 نقطة، بينما يتواجد ليدو يونايتد في المركز العاشر بـ 7 نقاط.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الانجليزي، خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات المحترفين المصريين في الجولة الافتتاحية بـ الدوري الإنجليزي

تريزيجيه والمحمدي يغيبان عن افتتاحية الدوري الإنجليزي

بعد انتهاء 3 جولات.. الأفضل والأسوأ في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يخشى مفاجآت ستوك سيتي بـ كأس الرابطة

طموح أستون فيلا يصطدم بقطار ليفربول في الدوري الإنجليزي

النني وتريزيجيه يتألقان وصلاح يسجل رغم الفضيحة.. المصريون يسطعون في سماء البريميرليج

ترشيحاتنا

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

أحمد عيد عبد الملك يطالب بإقامة مباراة للزمالك في الدوري قبل النهائي في هذا التوقيت

عيار 24 بـ955 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23-10-2020

هناك شخص ثالث .. فيديو يثير الرعب على تيك توك بعد ظهور جسم يحترق به .. فيديو

عن زوجة تبرعت بكبدها لزوجها لإنقاذه..لميس سلامة: قامت بدورها كزوجة أصيلة..فيديو

مسؤول إسرائيلي: تطبيع العلاقات مع السعودية قريبًا

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التعاقد مع محمد إبراهيم وعصام الحضري

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

مرتضى منصور: باتشيكو من طالب بمواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل الرجاء

محمد سالم يتلقى 5 عروض مغرية وينتظر قرار المقاولون

الأهلي يستضيف الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الليلة

عماد متعب يكشف الفارق بين انفراد قفشة وحسين الشحات أمام الوداد .. و سر توهج مروان محسن

فخر الدين بن يوسف يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي إلى الفيفا

عماد متعب : مشاركة أحمد فتحي أفضل من معلول أمام الوداد .. وهذه ميزة موسيماني

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يبحث عن الصدارة أمام ليدز يونايتد

أحمد عيد عبد الملك يطالب بإقامة مباراة للزمالك في الدوري قبل النهائي في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور