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منوعات

لأول مرة.. ثاني أكسيد الكربون يظهر في صورة أعمدة.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
قمر المشترى
قمر المشترى
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أماني إبراهيم
تمكن العلماء لأول مرة من مشاهدة غاز ثاني أكسيد الكربون في حالة أخرى، عبر مرصد الغاز في صورة أعمدة من الغاز البركاني السام من براكين آيو.

ووفقا لمجلة سايس أليرت العلمية، قدمت الصور الجديدة للقمر التابع لكوكب المشتري أخيرًا بعض الإجابات على الأسئلة القديمة حول غلافه الجوي، خاصة أن «آيو» يعد أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي، ويوجد به أكثر من 400 بركان نشط على سطحه.

أقمار المشترى الثلاثة تتسم بنفس الخصائص، ولكن على سطح آيو يزداد وجود ثاني أكسيد الكبريت على الغلاف الجوي الرقيق وسطح أيو، ويظهر كغاز من خلال الانقسامات البركانية، ويستقر على الأرض في الليل بعدما يبرد، مما يعطي القمر درجاته الصفراء والبرتقالية.

ولكن ما مقدار هذا الغاز الذي يأتي مباشرة من البراكين، مقابل الكمية التي تأتي من سطح ثاني أكسيد الكبريت المتجمد المعاد تسخينه في ضوء الشمس؟ كان من الصعب تحديد الكم، ويقول قال عالم الفلك إيمكي دي باتر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "لم يكن معروفًا ما هي العملية التي تحرك الغلاف الجوي لآيو.. "هل هو نشاط بركاني، أم غاز يتصاعد من السطح الجليدي عندما يكون في ضوء الشمس.. خاصة أن البراكين لها تأثير كبير على الغلاف الجوي".

حصل الباحثون أخيرًا على بعض الإجابات ، وفي الوقت نفسه تمكنوا من اكتشاف أعمدة من ثاني أكسيد الكبريت البركاني على القمر، حيث يتسرب معظم الغاز الموجود فيه من خلال تفاعل معقد مع كوكب المشتري وحقله المغناطيسي بمعدل حوالي 1 طن متري في الثانية، مما يساهم في تكوين كميات ضخمة من البلازما الطائرة التي تدور حول كوكب المشتري.

يمكن أن يكشف الغلاف الجوي المتبقي الكثير عن العمليات الجيولوجية في باطن القمر، والتي بدورها يمكن أن تساعدنا في فهم بعض ديناميكيات الكواكب خارج النظام الشمسي، وأول شيء وجدوه هو أن ثاني أكسيد الكبريت لا يبقى في الغلاف الجوي لآيو، في الليل، تنخفض درجة الحرارة إلى ما هو أقل من درجة تجمد ثاني أكسيد الكبريت.

في ضوء النهار ، يتصاعد ثاني أكسيد الكبريت المتجمد مرة أخرى في الغلاف الجوي، ويعيد ملئه في حوالي 10 دقائق، وهو وقت أسرع بكثير مما كان متوقعًا، ويتبين أن هذا الانحراف الغريب هو الأداة المثالية لدراسة مساهمة الغلاف الجوي البركاني، وخلال ذلك الوقت، من الممكن فقط رؤية ثاني أكسيد الكبريت من مصادر بركانية

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