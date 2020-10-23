بعد نجاح الإسكندرية..بيومى: إقامة معارض الكتاب فى المنتدى المنصورة والسويس ودار الأوبرا قريبا

قال إسلام بيومى، مدير المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه كان يتم تنفيذ معرض الإسكندرية وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن ينجح النجاح الكبير الأن.





وأضاف "بيومى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الجمهور والزائرين قد أستوعب الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمت فى المعرض، موضحا أن معرض الإسكندرية كان ناجح بكل المقاييس.





وتابع أن الشعب المصرى كان متشوق لعودة المعارض مرى أخرى، لافتا إلى أنه تم تحقيق نسبة مبيعات كبيرة للناشرين داخل المعرض، لافتا إلى أن هيئة الكتاب قد حققت نسبة مبيعات كبيرة قاربت على ال150 ألف بحوالى 20 ألف إصدار.





وأكد أنه فى نهاية معرض الكتاب كان متوسط حضور الجمهور خلال أيام افتتاحه من 30 إلى 35 ألف زائر، مما شجع العاملين بالمعرض على العمل فى إنشاء معارض أخرى كثيرة قبل التجهيز والإعداد لمعرض القاهرة الدولى للكتاب كبروفه لإقامته.





وأشار إلى أنه حاليا يتم إقامة معرض المنصورة، بالإضافة إلى إفتتاح معرض السويس، والتى تعتبر معارض نوعية يشارك بها الناشئين أو معارض تخص هيئة الكتاب مع إصدارات وزارة الثقافة، حيث يتم الأن العمل على أكثر من معرض نوعي.





وأفاد أنه ستم التحضير للمعرض الأوبرا الأول للكتاب، والذى سيكون مقره فى ساحة الأوبرا.



