جمال الحاجي: مهمة الوداد أمام الأهلي مستحيلة في دوري أبطال إفريقيا

كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي عن حظوظ فريق الأهلي أمام الوداد فى إياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا المقرر إقامته الليلة على ملعب استاد القاهره.





كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تفوق على فريق الوداد المغربي بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب محمد الخامس فى المغرب.





وقال جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد : يتبادر إلى أذهان العديد من المتابعين بأن الأهلي المصري سيكون في طريق مفتوح نحو التأهل الى نهائي ابطال افريقيا اليوم في موقعة إستاد القاهرة بعدما تجاوز منافسه الوداد في الدار البيضاء بهدفين دون رد.





وأضاف: في الحقيقة على الأهلي قبل أن يفكر في المرور الى النهائي عليه ان يتخطي عديد الأشياء. فنتيجة الذهاب مثلا كفيلة بان تفرض ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي وسيكون لها تأثيرا سلبيا خاصة في بداية المباراة وإذا لم يتم التعامل مع هذا المعطى الذهني كما ينبغي سيكون دخول أجواء المباراة صعبا على اللاعبين وهو ما قد يستغله الوداد الذي قد يفاجئ منافسه منذ البداية.





وتابع: المعطى الثاني هو لاعبو الوداد الذين سيدخلون المباراة دون حسابات وسيكونون في مستوى عالي من التحفيز فالفريق ليس لديه ما يخسر بعد هزيمة الدار البيضاء ولذلك ستكون مباراة القاهرة حياة او موت بالنسبة لهم وهذا العامل السيكولوجي سيصعب الأمور كثيرا وفي اعتقادي كلما تأخر الأهلي في التسجيل كلما ازدادت المباراة تعقيدا. لكن في المقابل إذا تمكن الأهلي من التسجيل منذ البداية فان المباراة ستنتهي باكرا بالنسبة للوداديين.





استطرد : التركيز والجدية والانضباط وقوة شخصية الفريق كلها سمات ذهنية يجب ان يتحلى بها لاعبو الأهلي ليؤمنوا لأنفسهم دخول قوي في المباراة وهي أمور لن تخفى على الجنوب افريقي موتسيماني الذي لا تفوته شاردة ولا واردة. هذا المدرب اظهر حرفية كبيرة في التعامل مع كل الأمور منذ قدومه الى القلعة الحمراء هذا الى جانب الحنكة التكتيكية التي اظهرها في التعامل مع مثل هذه المباريات.





من جهة أخرى علينا ألا ننسى أن للأهلي كتيبة من اللاعبين من ذوي الخبرة الكبيرة ففريق يضم في صفوفه لاعبون أمثال الشحات وقفشة وفتحي ومعلول والعملاق الشناوي يصعب كثيرا على الوداديين تجاوزه في القاهرة بالذات وهو الذي سيطر بالطول والعرض على مباراة الدار البيضاء.





وقال إن مدرب الوداد الارجنتيني ميجيل جاموندي سيسعى بكل ما اوتي من قوة إلى مباغتة الأهلي منذ البداية وتجاوز تأخرهم بهدفين كاملين وسيعتمد في ذلك على الجانب الذهني كأخر الأوراق المتاحة والتي يمكن ان يستعملها المدرب الارجنتيني وهو يعلم ان هناك رغبة كبيرة عند لاعبيه لرد اعتبارهم بعد الهزيمة المذلة في الدار البيضاء.





وأضاف: لكن في الحقيقة الخيارات شبه منعدمة أمام جاموندي وهو يعلم مسبقا صعوبة وربما استحالة المهمة امام فريق في حجم الأهلي المدجج بكل نجومه. وربما سيحاول الوداد فقط حفظ ماء الوجه امام الأهلي.



