قبل دقائق من انطلاق الانتخابات.. تعرف على طريقة التصويت ومبطلاته

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، الذي يبدأ اليوم السبت، وذلك بعد انطلاقه في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والذي استمر على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





تستمر الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، حيث من المقرر فتح اللجان الانتخابية على مدار اليومين من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.