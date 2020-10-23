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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:01 م
علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
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أحمد محرم
رحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع طرفي الصراع الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اتفاقًا لوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد بعد اختتام مفاوضاتهما في جنيف.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا نقطة انطلاق جيدة والأسابيع القادمة حاسمة".


وأعلنت الأمم المتحدة أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن وفدي اللجنة العسكرية المشتركة سيوقعان اتفاقًا يتضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأشادت ويليامز بالتزام أطراف اللجنة العسكرية في التوصل لاتفاق لتأمين مستقبل أفضل لليبيا، مؤكدة أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها.

وأضافت ويليامز "الطريق للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا كان طويلا وصعبا، وأتمنى أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج.

وتابعت ويليامز "اتفاق وقف النار سيعيد المستقبل للشعب الليبي، وأعتقد أن ما حققه الليبيون في جنيف يمثل علامة فارقة ومهمة للشعب".

وأكدت ويليامز أن "أمامنا الكثير من العمل في الأيام المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وسنواصل العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

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