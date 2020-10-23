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أخبار العالم

رسميا.. ترامب يوقع قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:19 م
علم السودان
علم السودان
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني إعلانه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميًا قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وأكد إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل إنتصارا للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني بعد أن مرغها النظام البائد في التراب.

وفي أكتوبر عام 2017 صدر قرار رفع العقوبات، على السودان، وذلك نتيجة جهود السودان فى ملف مكافحة الإرهاب وتحسين حالة حقوق الإنسان، ولكن على الرغم من صدور قرار رفع العقوبات إلا أن أمريكا لم تشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

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