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مرأة

بفستان مكشوف.. زوجة آسر ياسين تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:28 م
زوجة آسر ياسين
زوجة آسر ياسين
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هاجر هانئ
تألقت  زوجة الفنان آسر ياسين على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت زوجة آسر ياسين على السجادة الحمراء بفستان طويل من الخلف و قصير من الأمام و ذا أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بأنه مكشوف من الجوانب و جمع بين اللون الأسود والفضي.

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وتزينت زوجة آسر ياسين بمجموعة من المجوهرات الراقية والمتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة آسر ياسين  على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
بفستان مكشوف.. زوجة آسر ياسين تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان الجونة
بفستان مكشوف.. زوجة آسر ياسين تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان الجونة

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