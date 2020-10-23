رانيا علواني تدعم النادي الأهلي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

حرصت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء علي دعم النادي الأهلي في مباراة الإياب بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد فريق الوداد المغربي.



ونشرت رانيا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة وكتبت قائلة: "حلق عالي يا نسر الأهلي .. يا رب".



وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشه والتونسي علي معلول، ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.





في المقابل، يتعين على الوداد الفوز بثلاثة أهداف، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى نظيره الأهلي، للصعود إلى النهائي الخامس في مشواره بالبطولة القارية والثاني على التوالي.





رغم وضع الأهلي قدمه اليمنى في النهائي، استنادا إلى انتصاره في لقاء الذهاب، إلا أن مسؤوليه شددوا على أن الحسم لم يتحقق بعد.







