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فن

عاوزه أعمل زي السنة اللي فاتت.. سوسن بدر تستفتي متابعيها عبر إنستجرام

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:37 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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محمد بدران

نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، صورة جديدة لها.


وطالبت سوسن بدر متابعيها بمشاركتها آرائهم حول فكرة «قص شعرها» التى تنوى تنفيذها، وعلقت على الصورة قائلة:«من سنه بالضبط عايزه اقص شعري تاني ... ايه رأيكم ؟ ❤️».


وكانت سوسن بدر شاركت  في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.


"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


وتشارك الفنانة سوسن بدر، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى علي التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل " بخط الأيد" ، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه.


كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "بخط الايد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.

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