أول تعليق من نتنياهو على تطبيع العلاقات مع السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، معتبرا أنه تحول استثنائي.





وأضاف نتنياهو أن بعثة إسرائيلية ستجتمع قريبا مع المسؤولين في السودان بهدف التطرق لإعلان إطلاق التعاون بين البلدين.





وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاق مع السودان بداية لعهد جديد، ويمثل تقدما كبيرا للسلام.





وقال نتنياهو إن بلاده لا تعارض الاتفاق مع إيران، لكنها لا تدعم الاتفاق الحالي، وترحب بأي اتفاق جديد.





وأعلن بيان سوداني أمريكي إسرائيلي مشترك، اتفاق السودان وإسرائيل، على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين.





وأوضح البيان، أن الاتفاق، تم؛ خلال اتصال مشترك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.





جاء ذلك بعدما أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميًا قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".



