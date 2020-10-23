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مرأة

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، 23 أكتوبر، وحرص العديد من نجمات الفن ومشاهير الوطن العربي، على المشاركة فيه.

ويحرص دائما الثنائيات "الكابلز" من المشاهير، على حضور مهرجان الجونة، وقد لفت الكثير منهم الانظار بإطلالاتهم على السجادة الحمراء، التي تنوعت بين مختلف الألوان والتصميمات، حيث خطفت زوجة  محمد زيدان الأنظار بفستان جريء مكشوف الأكتاف والصدر، باللون الابيض، ذي فتحة من الامام؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة، وكشفت عن أنوثتها الطاغية.

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وظهرت علا رشدي برفقة زوجها أحمد داوود بفستان مكشوف باللون الأصفر و اتسم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، بينما تألقت زوجة الفنان آسر ياسين بفستان طويل من الخلف و قصير من الأمام و ذي أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بأنه مكشوف من الجوانب و جمع بين اللون الأسود والفضي.

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فيما ظهرت الفنانة روجينا برفقة الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا باللون الأحمر الداكن بتصميم كب مكشوفا من منطقة الصدر، مع القماش المنفوش بطريقة كبيرة، أما خطيبة محمد فراج فخطفت الأنظار بفستان لافت بتصميم مجسم بألوان البيج وألوان الأحمر والأخضر على منطقة الصدر بتصميم مطرز أيضا، بينما انسدل الفستان بالقماش الستان باللون الأخضر.
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

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