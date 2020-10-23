أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة، 23 أكتوبر، وحرص العديد من نجمات الفن ومشاهير الوطن العربي، على المشاركة فيه.





، ذي فتحة من الامام؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة ، وكشفت عن أنوثتها الطاغية. ويحرص دائما الثنائيات "الكابلز" من المشاهير، على حضور مهرجان الجونة، وقد لفت الكثير منهم الانظار بإطلالاتهم على السجادة الحمراء، التي تنوعت بين مختلف الألوان والتصميمات، حيث خطفت زوجة محمد زيدان الأنظار بفستان جريء مكشوف الأكتاف والصدر، باللون الابيض





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وظهرت علا رشدي برفقة زوجها أحمد داوود بفستان مكشوف باللون الأصفر و اتسم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، بينما تألقت زوجة الفنان آسر ياسين بفستان طويل من الخلف و قصير من الأمام و ذي أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بأنه مكشوف من الجوانب و جمع بين اللون الأسود والفضي.





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