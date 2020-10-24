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تعليم

التعليم لـ المديريات: بلَّغونا بـ مشاكل المدارس قبل تداولها على السوشيال ميديا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدريريات التعليمية ، أوصت خلالها بضرورة موافاة الوزارة بأي مشكلة او شكوى تحدث في أي من المؤسسات التعليمية التابعة لكل مديرية ، وذلك قبل أن يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي .


كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المديريات بموافاة الوزارة بتقرير عما تم اتخاذه من اجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المديريات من أنه من سيخالف هذه التعليمات سيعض نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بتكليف موجهي المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي له.



وحددت الوزارة، في خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: "الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التي تحيط بنا".

وطالبت الوزارة، مديري المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ هذه الخطة على مستوى الإدارة التعليمية والمدرسة، وإعداد تقرير مجمع لكل إدارة وإرسالها لقطاع التعليم العام بالوزارة.
التعليم لـ المديريات: بلَّغونا بـ مشاكل المدارس قبل تداولها على السوشيال ميديا

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