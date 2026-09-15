دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران داخل شقة سكنية بالعصافرة

شهدت منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، اليوم، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة بشارع الصفا والمروة بمنطقة العصافرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبمجرد وصول القوات، جرى التعامل مع الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل الشقة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.