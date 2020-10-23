طوال شهر المولد النبوي.. الجفري يوصي بالصلاة على النبي بـ 26 كلمة

المولد النبوي 2020.. تفصلنا عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2020 أيام قليلة، وإن بدأ الاستعداد لهذه الذكرى الطيبة – المولد النبوي 2020 - منذ فترة، حيث امتلأت الشوارع بما يعرف بحلوى المولد النبوي، وها نحن نقف اليوم على أعتاب شهر ربيع الأول وهو شهر مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وكما نحتفل بمولده الشريف بالحلوى فالأولى أن نصلي عليه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بقوله عز وجل: «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، ومن هنا ينبغي انتقاء أفضل صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في شهر مولده هذا شهر ربيع الأول.



المولد النبوي 2020



المولد النبوي 2020 يبدأ الاحتفال به من مساء الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر وحتى مساء الجمعة التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، المولد النبوي أو مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله –صلى الله عليه وسلم- والذي كان في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله –صلى الله عليه وسلم-، وعن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2020 عن طريق الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- لتصله صلاتنا عليه في هذه المناسبة العظيمة.



الصلاة على النبي



الصلاة على النبي في المولد النبوي 2020 ينبغي اختيار أفضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في هذه المناسبة العظيمة ذكرى المولد النبوي، ومن هنا قال الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات والداعية الإسلامي، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- يُستحب ترديدها في شهر ربيع الأول الهجري.



الصلاة على النبي في المولد النبوي 2020 وعن أفضل صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم – في هذا الشهر شهر ربيع الأول ، أوضح «الجفري »، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصيغة المُستحبة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في شهر ربيع الأول الهجري، وهي: «االلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ زَينِ الوُجُود، صَاحبِ المَقامِ المَحمُود، مَعدنِ الكَرَمِ والجُود، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ، وفَرِّجْ كُرُوبَ أمَّتهِ، وأصْلِحْ شُؤونَهُم، يا بَرُّ يا وَدُود».



أفضل صيغة للصلاة على النبي