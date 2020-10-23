تبدأ عملها الأحد.. ننشر أعضاء لجنة تعديل لائحة الشيوخ

تبدأ لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أول اجتماعاتها الأحد وستكون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و تضم في عضويتها الوكيلين المستشار بهاء ابو شقة و النائبة فيبي فوزي.
وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم في عضويتها الوكيلين وهما المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلة المجلس.
وشملت الأسماء سامح محمد أنور السادات أشرف ثابت وحنا جريس أكمل سامي نجاتي وعمرو عزت وتضم القائمة طارق نصير وتيسير مطر وفرج الدرى.
وشملت القائمة هاني سرى الدين وأمل رمزى ودينا نبيل وفاروق مجاهد وحسام إبراهيم وسامح معروف وخالد أبو الوفا ومحمد شبانة والنائب جميل حليم وهانى يوسف وفايز إبراهيم وباهر أمين مغازى.
وضمنت قائمة الاسماء نهال مجدي وعبد الحي الرفاعي وأحمد عبد الجواد وعبدالله أمين ومحمد جاد ومحمد عبد العال ويوسف السيد.
وتضم كافة التخصصات وتمثل كافة الاحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة الشيوخ وتتضمن ايضا تمثيلا متكافئا للقوى المجتمعية المختلفة مثل الشباب من خلال ممثلين لشباب تنسيقية الاحزاب والمراة وغيرهم من اصحاب الخبرة في مجال القانون والتشريع.
ويراعي التمثيل تحقيق العدالة في الاختيار والخبرات القانونية اللازمة ومن المقرر ان تصدر في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس النواب ثم يصدره رئيس الجمهورية.
يشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوارا داخليا حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، و من المقرر ان يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل او غيره تمهيدا لعرضه على المجلس والموافقة عليه نهائيا.
تبدا اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.
وياتي ذلك بعد ان اصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع البائسة الخاصة بمجلس الشيوخ.
كانت فيبي فوزى وكيله مجلس الشيوخ قد اكدت ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والذي سيتم على مدار نحو ثلاثين يوما.
وقالت إن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل او غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة الى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.
واضافت وكيل الشيوخ " بالطبع فإن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس و اللجان المتخصصة التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، كذلك ادوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع او قضية ما ، وتقدم الاعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.
وقالت إنه سوف تنظم هذه اللائحة، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، و توضح ما يتمتع به العضو من حقوق ، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب إتباعها، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات.