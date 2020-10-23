تبدأ عملها الأحد.. ننشر أعضاء لجنة تعديل لائحة الشيوخ

تبدأ لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أول اجتماعاتها الأحد وستكون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و تضم في عضويتها الوكيلين المستشار بهاء ابو شقة و النائبة فيبي فوزي.





وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم في عضويتها الوكيلين وهما المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلة المجلس.





وشملت الأسماء سامح محمد أنور السادات أشرف ثابت وحنا جريس أكمل سامي نجاتي وعمرو عزت وتضم القائمة طارق نصير وتيسير مطر وفرج الدرى.





وشملت القائمة هاني سرى الدين وأمل رمزى ودينا نبيل وفاروق مجاهد وحسام إبراهيم وسامح معروف وخالد أبو الوفا ومحمد شبانة والنائب جميل حليم وهانى يوسف وفايز إبراهيم وباهر أمين مغازى.





وضمنت قائمة الاسماء نهال مجدي وعبد الحي الرفاعي وأحمد عبد الجواد وعبدالله أمين ومحمد جاد ومحمد عبد العال ويوسف السيد.





وتضم كافة التخصصات وتمثل كافة الاحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة الشيوخ وتتضمن ايضا تمثيلا متكافئا للقوى المجتمعية المختلفة مثل الشباب من خلال ممثلين لشباب تنسيقية الاحزاب والمراة وغيرهم من اصحاب الخبرة في مجال القانون والتشريع.





ويراعي التمثيل تحقيق العدالة في الاختيار والخبرات القانونية اللازمة ومن المقرر ان تصدر في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس النواب ثم يصدره رئيس الجمهورية.





يشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوارا داخليا حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، و من المقرر ان يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل او غيره تمهيدا لعرضه على المجلس والموافقة عليه نهائيا.





تبدا اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.





وياتي ذلك بعد ان اصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع البائسة الخاصة بمجلس الشيوخ.





كانت فيبي فوزى وكيله مجلس الشيوخ قد اكدت ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والذي سيتم على مدار نحو ثلاثين يوما.





وقالت إن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل او غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة الى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.





واضافت وكيل الشيوخ " بالطبع فإن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس و اللجان المتخصصة التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، كذلك ادوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع او قضية ما ، وتقدم الاعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.





وقالت إنه سوف تنظم هذه اللائحة، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، و توضح ما يتمتع به العضو من حقوق ، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب إتباعها، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات.