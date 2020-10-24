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رياضة

عبد الحفيظ: موسيماني أعد الأهلي بشكل رائع لمواجهة الوداد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عن سعادته بوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي نصف النهائي على حساب الوداد المغربي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.

وأضاف أن الأهلي قطع خطوة رائعة نحو تحقيق هدفه الأكبر بالتتويج باللقب، مطالبًا الجميع بالتركيز وإنهاء المشوار الذي امتد لأكثر من عام وبضعة أشهر بحصد اللقب الإفريقي.

وأكد أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وأعضاء مجلس الإدارة، يقدمون كامل الدعم للفريق لتحقيق هدفه الإفريقي.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن المدير الفني بيتسو موسيماني والإشادة بدوره في تخطي عقبة الوداد، بقوله: «المدير الفني قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وأعد اللاعبين فنيًّا ونفسيًّا عقب مواجهة الذهاب في المغرب الأسبوع الماضي».

وأشاد بالحكم، مؤكدًا أن فيكتور جوميز منح الجميع درسًا في تطبيق القانون عندما احتسب هدف الأهلي الأول، رغم قيام الحكم المساعد برفع الراية وقرر العودة إلى «الڤار».

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين يشعرون برغبة الجمهور في حصد اللقب، والجميع يجتهد من أجل تحقيق اللقب، الذي لم يتبق عليه سوى 90 دقيقة.

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