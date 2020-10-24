دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو





وقع الحادث المروع على الطريق السريع المتجه شمالًا بالقرب إيسيكس في بريطانيا، بالقرب من محطة التقاء الطرق.





يظهر مقطع الفيديو لحظة اصطدام الشاحنة الضخمة بالسيارات المزدحمة، ثم سقوطها فوق إلى السيارات مخلفة حادثًا مروعًا على الطريق.





دهست الجزء الأمامي من الشاحنة السيارة في مشهد أليم، فيما ظهر الجزء الخلفي مقلوبًا على الرصيف في حالة يرثى لها.





وقد حذر المسئولون في مكان الحادث السائقين من إمكانية تعطلهم لأكثر من 3 ساعات حيث تعمل المركبات والخدمات على التحقيق ثم تطهير المكان.









قيل لي أن هناك ثلاث ساعات انتظر. ساخط ولكن مع الشكر لأن ثانية نانو لاحقًا كان من الممكن أن تكون سيارتي بسهولة. آمل أن يكون جميع الأشخاص المعنيين بخير.





التقطت الكاميرات لحظة سقوط شاحنة لوري ضخمة فوق سيارة، مما تسبب في حادث تحطم مروع نتج عنه إغلاق أحد الطرق الرئيسية في بريطانيا، وسط ازدحام مروري شديد شهدته الطرق.