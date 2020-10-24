لبلبة تشيد بتنظيم مهرجان الجونة وتهنئ خالد الصاوى على تكريمه.. شاهد

نشرت الإعلامية إنجى على فيديو لها مع الفنانة لبلبة من مهرجان الجونة السنمائى وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
واشادت لبلبة بتنظيم مهرجان الجونة وهنأت الفنان خالد الصاوى على تكريمة وكشفت انه يوجد عمل حديد لها قريبا " وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
- فنانه راقيه جدا الله يعطيها الصحه والعافيه
- فستان لبلبه حلووو اوي
- فستانها جميييل جدا عجبني الصراحة من احلى الاطلالات
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و انتهي قبل ساعات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور فنى كبير من مصر والدول العربية، وقد حصلت صدى البلد على عدد من الصور التى لم تنشر من الإفتتاح.
وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.
ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.