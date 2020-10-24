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رياضة

ياسر إبراهيم يحتفل بهدفه فى الوداد المغربى... شاهد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل ياسر إبراهيم لاعب النادى الاهلى بهدفه فى شباك نادى الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق ياسر إبراهيم على الصورة قائلا " الحمد لله ديما وابدا " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

ياسر رجوله - مبروك يا حبيبي - عاش ياكابتن

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وفاز الاهلى على الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا  و افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك.

وأضاف الأهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.

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