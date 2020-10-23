AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:57 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
تأهل النادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك.

وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور.

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.

الشوط الأول:

وباغت الوداد المغربي مرمي الأهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفة لتمر بجوار قائم محمد الشناوي.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك.

واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر أن هدف مروان محسن صحيح.

ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعة لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعة ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9.

وأهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج أعلي من العارضة.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك.

الشوط الثاني :

وبدأ الأهلي المصري الشوط الثاني بالهدوء من حيث التمريرات القصيرة فى وسط الملعب الوداد المغربي.

وفي الدقيقة 48 باغت وليد الكرتي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تمر بجوار القائم الأيمن لـ محمد الشناوي وتخرج إلي ضربة مرمي.

ودفع مدرب الوداد المغربي بـ 3 لاعبين فى الدقيقة 57 لتحسين الصورة الهجومية أمام النادي الأهلي.

وقام بيتسو موسيماني بالدفع بـ علي لطفي بدلا من محمد الشناوي لإراحته للمباراة النهائية.

ودخل وليد سلمان وأحمد الشيخ بدلا من آجاي وحسين الشحات فى الدقيقة 74.

وأهدر وليد سليمان فرصة هدف محقق في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من قفشه ليضعه وحيدا أمام المرمي ويسددها لتمر بجوار القائم الأيسر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الفيديو يتدخل .. مروان محسن يفتتح التهديف للأهلي أمام الوداد المغربي

15 دقيقة .. الأهلي يباغت الوداد بهدف مروان محسن ..فيديو

جول عالمي.. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الوداد| فيديو

هدفين وخناقة| قطار الأهلي يدهس الوداد بأول 30 دقيقة

الأهلي يتفوق على الوداد بهدفين في الشوط الأول ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

60 دقيقة.. تفوق الأهلي مستمر بـ هدفين.. والوداد يدفع بـ 3 لاعبين.. فيديو

ترشيحاتنا

مش رانيا يوسف.. فنانة تظهر بدون بطانة في الجونة السينمائي

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

كيم كارداشيان العرب.. رانيا يوسف على خطى النجمة العالمية في الإثارة

100 صورة لـ نجوم الفن في الجونة السينمائي

الوداد يقدم شكوى للكاف ضد الأهلي.. تعرف على السبب

إطلالة أنيقة لـ هاني رمزي وزوجته فى مهرجان الجونة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مختلفة.. إيناس الدغيدي بالفضي اللامع من افتتاح مهرجان الجونة

غيرة السقا وإثارة رانيا يوسف.. 5 صور أثارت الجدل في الجونة السينمائي

20 فستانا لنجمات أثرن الجدل بإطلالاتهن في أول يوم لمهرجان الجونة