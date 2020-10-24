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أخبار البلد

أسعار الخضروات والدواجن بالأسواق... فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_ ابانوب نبيل
استقرت أسعار السلع الاساسيه فى الاسواق المصرية ولكن الزيادة جاءت فى اسعار الطماطم بسبب انتقال الفصول مما ادى الى زياده فى سعرها مع ضعف لحركة البيع و الشراء.

وجاءت الاسعار كالاتى: الطماطم ٧ جنيهات الخيار ٨ جنيهات و الكابوتشى ٦ جنيهات باذنجان ابيض ٨ جنيهات باذنجان اسود ٨ جنيهات جزر ١٠ جنيهات فلفل ١٠ جنيهات.

كوسة ١٠ جنيهات البطاطس ٦ جنيهات البصل ٨ جنيهات باذنجان رومى ٦ جنيهات البنجر ١٠ جنيهات كرنب ١٥ جنيها فاصوليا ١٥ جنيها فلفل حامى ١٠ جنيهات قرنبيط ١٠ جنيهات.

جوافة ٨ جنيهات عنب ١٥ جنيها كاكا ١٥ جنيها تفاح ٢٥ جنيها مانجو تبدا من ٢٥ جنيها الى ٥٠ جنيها كمثرى ٢٠ جنيها موز بلدى ١٥ جنيها بلح زغلول ١٠ جنيهات.

فراخ بيضاء ٢٥ جنيها فراخ بلدى ٣٥ جنيها الارانب ٥٠ جنيها الحمام ٥٠ جنيها البانيه ٦٠ جنيها و البط ٥٠ جنيها الرومى ٦٠ جنيها 

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6  أعوام الماضية، حيث إن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30 و50٪ في معظم الأصناف.
 
وأشار حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع، وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا، وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة.

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