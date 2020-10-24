أحمد موسى: كمامات ومطهرات على أبواب اللجان للناخبين وتنظيم كامل.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة المشاركة الشعبية في انتخابات النواب، ناصحا الناخبين بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





ولفت موسى ، خلال تغطية خاصة لانتخابات النواب ، المذاع على صدى البلد، إلى أن هناك كمامات يتم توزيعها على الناخبين ومطهرات في حالة لم يمتلك الناخب الكمامة الخاصة به ، مؤكدا على التنظيم الكامل والمميز على العملية الانتخابية.





وانطلق منذ قليل الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





تفتح اللجان أبوابها على مدى يومي السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.



