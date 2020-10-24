AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: كمامات ومطهرات على أبواب اللجان للناخبين وتنظيم كامل.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
نورهان رأفت
أكد الإعلامي أحمد موسى،  ضرورة المشاركة الشعبية في انتخابات النواب، ناصحا الناخبين بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت موسى ، خلال تغطية خاصة لانتخابات النواب ، المذاع على صدى البلد، إلى أن هناك كمامات يتم توزيعها على الناخبين ومطهرات في حالة لم يمتلك الناخب الكمامة الخاصة به ، مؤكدا على التنظيم الكامل والمميز على العملية الانتخابية.

وانطلق منذ قليل الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومي السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التباعد وارتداء الكمامات.. أبرز نصائح وكيل صحة الإسماعيلية للناخبين في جولة إعادة الشيوخ

لكبر سنها.. رئيس لجنة يسمح لمسنة بالدخول للإدلاء بصوتها على موتوسيكل بطوخ

إقبال متوسط في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ.. السيدات وكبار السن الأكثر مشاركة.. والمحافظ يشيد بوعي الناخبين.. صور

في 10 الآف لجنة.. 33.5 مليون مواطن يصوتون بانتخابات النواب غدا

500 جنيه.. عقوبة المتخلفين عن التصويت في انتخابات النواب 2020

بعد موافقة الهيئة.. منظمات ومؤسسات تتابع انتخابات النواب| تعرف عليها

ترشيحاتنا

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

ماذا يقرأ في صلاة الفجر ووقتها وعدد ركعاتها

لماذا يخشى أردوغان خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية؟

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

الجميع يرحب إلا أردوغان.. وقف إطلاق النار في ليبيا

بالقائمة والفردى.. كيف يصوت المواطن فى انتخابات النواب؟

AdvertisementS

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب