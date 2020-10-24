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حوادث

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالجيزة مع انطلاق التصويت بانتخابات النواب.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب فى الجيزة
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مصطفى الرماح
شهدت لجنة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، حيث توافد الناخبون على اللجنة قبل انطلاق عملية التصويت.


وقامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة بتنظيم المواطنين فى طوابير حتى تم فتح باب اللجنة فى ميعادها القانونى.


وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس، الجمعة 23 أكتوبر.


وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم، السبت، وغدا الأحد 24 و25 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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