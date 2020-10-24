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محافظات

إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بدء توافد المواطنين
بدء توافد المواطنين على المقار الإنتخابية بسوهاج
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أنغام الجنايني

بدأ توافد المواطنين من أهالي محافظة سوهاج في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، المرحلة الأولى، للمُشاركة الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم، في المقار الانتخابية بجميع مراكز الإقليم، ومن المُقرر أن تستمر العملية الانتخابية على مدار يومي 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري.


وتشهد محافظة سوهاج اليوم السبت، تنافسًا قويًا بين المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، في 8  دوائر فردية، مُخصص لها 14 مقعدًا، وفي نظام القوائم يتنافس كل من قائمة من أجل مصر، وقائمة نداء مصر بـ26 مرشحًا، يتنافسون على 13 مقعدًا.


ويبلغ عدد الأشخاص الذي يحق لهم التصويت والمُشاركة الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم من أبناء سوهاج 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب وناخبة، كما تضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزًا إنتخابيًا، و1081 لجنة فرعية.


ويتم تقسيم الـ8 دوائر كالآتي: الدائرة الأولى ومقرها مدينة سوهاج وتضم "مركز سوهاج، قسمي أول وثانِ، ومركز جزيرة شندويل"، وتم تخصيص مقعدين لها، وبها 22 مرشحًا، والدائرة الثانية ومقرها أخميم، وتضم "أخميم، وساقلتة، وحي الكوثر"، وتم تخصيص مقعدين لها، وبها 26 مرشحًا، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، وتم تخصيص مقعد واحد لها، وبها 17 مرشحًا.


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والدائرة الرابعة، ومقرها طهطا، وتضم "طهطا، طما، جهينة"، وخصص لها ثلاثة مقاعد، وبها 48 مرشحًا، والدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، وتضم "جرجا، العسيرات"، وتم تخصيص مقعدين لها، وبها 27 مرشح، والدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، وخُصص لها مقعد واحد، وبها 17 مرشحًا، والدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، وخُصص لها مقعدان، وبها 24 مرشح، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، وتم تخصيص مقعد واحد لها، وبها 14 مرشحًا.


يذكر أنه تم تعقيم وتطهير مقار اللجان الانتخابية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما يتم التشديد من قبل رجال الأمن على ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى اللجان، كما يتم التنبيه على اتباع التباعد الجسدي بين الأفراد.

إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"
إقبال المواطنين على المقار الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم في "نواب 2020"

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