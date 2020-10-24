ضبط مُزارع و4 آخرين لتنقيبهم عن الآثار في سوهاج

تمكن ضباط مباحث سوهاج ، من ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في منزلهم أحدهم في مركز دار السلام جنوبي شرق المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بتلقيه معلومات مفادها حفر المدعو "سمير. و. هـ"، 56 عامًا، مُزارع، بمنزله بدائرة المركز بحثًا عن الآثار.









وبالانتقال والفحص تبين وجود حفرتين دائرتي الشكل الأولى بقطر 2 متر وبعمق 6 أمتار، والثانية بقطر 2 متر وبعمق 7 أمتار، وتم ضبط الأدوات المُستحدمة في أعمال الحفر والتنقيب، كما تم ضبط صاحب المنزل وبصحبطه كلًا من: "قابيل. س. م"، 57 عامًا، عامل، و"جمال. ع. ع"، 55 عامًا، عامل، و"ايمن. أ. م"، 34 عامًا، عامل، و"رجب. أ. م"، 32 عامًا، عامل، ويقيم ا بدائرة المركز.





وبمواجهتهم اقروا بما تقدم وبإعمالهم أعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.



