AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مُزارع و4 آخرين لتنقيبهم عن الآثار في سوهاج

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
مُزارع و4 اخرين
مُزارع و4 اخرين لتنقيبهم عن الآثار
Advertisements
أنغام الجنايني
تمكن ضباط مباحث سوهاج، من ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في منزلهم أحدهم في مركز دار السلام جنوبي شرق المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بتلقيه معلومات مفادها حفر المدعو "سمير. و. هـ"، 56 عامًا، مُزارع، بمنزله بدائرة المركز بحثًا عن الآثار.


وبالانتقال والفحص تبين وجود حفرتين دائرتي الشكل الأولى بقطر 2 متر وبعمق 6 أمتار، والثانية بقطر 2 متر وبعمق 7 أمتار، وتم ضبط الأدوات المُستحدمة في أعمال الحفر والتنقيب، كما تم ضبط صاحب المنزل وبصحبطه كلًا من: "قابيل. س. م"، 57 عامًا، عامل، و"جمال. ع. ع"، 55 عامًا، عامل، و"ايمن. أ. م"، 34 عامًا، عامل، و"رجب. أ. م"، 32 عامًا، عامل، ويقيم ا بدائرة المركز.

وبمواجهتهم اقروا بما تقدم وبإعمالهم أعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار فى مصر القديمة

حفرة بعمق 10 أمتار.. ضبط 16 شخصا ينقبون عن الآثار بـ طامية في الفيوم

ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالشرقية

حبس 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط مسن لإعماله حفر بمنزله للتنقيب عن الآثار في سوهاج

ترشيحاتنا

بطن منتفخ.. آيتن عامر تصدم جمهورها بإطلالتها بالجونة السينمائي

خاص| سبب خروج محمد الشناوي من مواجهة الأهلي والوداد المغربي

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة مختلفة.. إيناس الدغيدي بالفضي اللامع من افتتاح مهرجان الجونة

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مكاسب عديدة للأهلي بعد تخطي الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم اختلاف المكان.. رضيع يفارق الحياة في نفس لحظة وفاة والدته| صور

أول صور مسربة للسيارة لينكون تطرح نافيجيتورlincoln navigator 2022 الجيل الرابع .. صور

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي