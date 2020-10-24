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فن

في ذكرى ميلاده.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد توفيق

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق والذي يعد واحدا من أهم نجوم الزمن الجميل، الذي شارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات الهامة.

1-ولد محمد توفيق في 24 أكتوبر 1908 ورحل عن عالمنا عام 2003 عن عمر ناهز 94 عاما بعد صراع مع المرض، ومنحه الجمهور والنقاد لقب شيخ الفنانين المصريين.

2 - ينتمي محمد توفيق لعائلة العجيزي وقد اشتهرت بوطنيتها الشديد ومقاومتها للاحتلال.

3- التحق بمعهد التمثيل ثم سافر إلى المملكة المتحدة من أجل تعلم التمثيل والإخراج.

4- شارك في بطولة عشرات الأفلام منها "حسن ونعيمة" و"شيء من الخوف" و"أرض الأحلام".

5 - تألق محمد توفيق بالدراما أيضًا وشارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "هند والدكتور نعمان" و"يوميات ونيس" و"القاهرة والناس".

6- منح عدد من الأوسمة والجوائز، ولكنه أكد أن تكريمه من خلال الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات هو الأقرب لقلبه.

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