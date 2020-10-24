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برلمان

الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:51 م
الإنتخابات
الإنتخابات
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محمود نوفل
يواصل المواطنون التوافد على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.


وكانت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومين لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.


وشهد محيط اللجنة انتشارا مكثفا من عناصر التأمين، وذلك في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية  لتأمين المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية.


وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية. 


كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

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