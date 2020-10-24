أنتِ شرفتي بلدك.. رسالة مهمة من مايا مرسي للمرأة المصرية

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، دعوة لكل امرأة وفتاة مصرية وطنية مخلصة، بضرورة المشاركة في الانتخابات، قائلة: "لازم تنزلي وتشاركي في انتخابات مجلس النواب 2020، أنتِ شرفتي مصر ورفعتي راسها قدام العالم كله في كل انتخابات".





وتابعت الدكتورة مايا مرسي: "انهاردة الدولة بتناديكي مرة تانية، انزلي وشاركي مثلي دورك الوطني وساندي وطنك، وده حق بلدك عليكي".





وأوضحت أن هذه المشاركة تكون بها رسم لمستقبل أبنائنا، ودفاع عن الوطن، معقبة: "صوتك مهم.. صوتك أمانة.. صوتك بيفرق.. خلي صوتك دايما مسموع، صوتك لمصر بكره انزلي وشاركي في الانتخابات".





دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الانتخابى أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن.





وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية أثبتت من خلال مشاركتها السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عال ومدى تفانيها في حبها وإخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل في جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات تأتى أعمالًا للحق الذي كفله لها الدستور المصري.