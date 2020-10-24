انطلاق أكاديميات نادي الاتحاد السكندري لكرة القدم.. والبداية في 3 محافظات

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اتفاقية مع شركة "فيتنس بلاس" إحدى المؤسسات الكبرى والمتخصصة لإنشاء أكاديميات نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم، للبدء فورًا في إنشاء أكاديميات نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر.





ومن المُقرر أن يبدأ العمل مباشرة بأكاديميات نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم من خلال بدء العمل بخمس أكاديميات بثلاث محافظات مختلفة كمرحلة أولى بالقاهرة والجيزة والبحيرة، على أن تتابع افتتاحات الأكاديميات بمعظم محافظات الجمهورية تباعًا.





ويأتي ذلك في إطار خطة مجلس الإدارة الطموحة لاستقطاب العناصر المميزة و ضمها لصفوف القطاع، وتطبيق الاستراتيجية التي وضعها الكابتن إمام محمدين للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة .