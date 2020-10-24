رجال الأمن يوجهون الناخبين بارتداء الكمامة

وجه رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجنة الإنتخابية بمدرسة العجوزة الإعدادية بضرورة إرتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الإجتماعي اثناء الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من المرحلة الأولي من إنتخابات النواب وذلك حفاظا علي انفسهم من فيروس كورونا المستجد.





وكانت لجنة مدرسة العجوزة الاعدادية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للادلاء باصواتهم في المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب والتي تستمر علي مدار يومين لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.





وشهد محيط اللجنة انتشار مكثف من عناصر التأمين وذلك في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية لتأمين المواطنين خلال ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية.





وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية.





كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد