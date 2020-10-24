ارتكبوا مخالفات مالية.. محاكمة تأديبية لـ5 مسئولين بمصلحة الكيمياء

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق.





كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن اخصائي مشتريات بالادارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكمياء طلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه.





ولم يقم المحال بالعرض على اللجنة المختصة بالاصلاح والصيانة والبت الفني والمالي في العطاءات المقدمة بما من شانه تعاقد جهة عمله على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن والإدعاء على خلاف الحقيقة والواقع بتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء رغم كون الجهاز مجهز وتم توريد وتركيب لمبة واحدة به.





وأهملت مدير عام الادارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكيماء الإشراف والمراجعة على أعمال المحال الأول مما ادى الى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة طيبة للالكترونيات على شراء وتوريد وتركيب ٢ لمبة بجهاز الضوء الصناعي بمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن للوقوف على مدى توافر الاصناف المطلوبة شرائها من عدمه او عرض العطاءات علي اللجنة المختصة بالاصلاح والصيانة والبت الفني والمالي وتوريد وتركيب لمبه واحدة بدلا من عدد 2 لمبة محل أمر التوريد والتعاقد وفي غير الاحوال والاوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية





وجاء بأوراق القضية أن مدير ادارة الالياف الصوفية و مديرة ادارة العزل والمنسوجات القطنية ومدير ادارة الالياف الصناعية إعتمدوا مطابقه العطاءات المقدمة لاصلاح وصيانة جهاز الضوء الصناعي لمعمل المنسوجات فنيًا وماليًا رغم عدم عضويتهم بلجان البت الفني والمالي وحال كون العطاءات المقدمة متضمنة توريد وتركيب 2 لمبة في حين أن الجهاز محل الاصلاح مجهزة ومزود بعدد لمبة واحدة مما ترتب عليه الاضرار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام حال التعاقد علي خلاف الحقيقة بتوريد وتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء.





وسهل المحال الخامس منفردًا لمندوب شركة طيبة للالكترونات الاستيلاء دون وجه حق علي قيمه لمبة جهاز الضوء الصناعي لمعمل المنسوجات حال إصداره خطاب الي المحالة الثانية باصلاح وصيانة وتشغيل الجهاز والاشتراك مع مندوب الشركة بطريق الاتفاق والمساعدة في التعاقد مع الشركة على توريد وتركيب 2لمبة بالجهاز محل التحقيق وعلى خلاف الحقيقة والواقع لتجهيز وتوريد وتركيب 2ل مبة بالجهاز



